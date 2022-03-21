Платформа myTarget запустила look-alike на основе событий рекламных кампаний

Обновлённая технология look-alike учитывает данные о кликах и досмотрах в завершённых и действующих кампаниях. Она позволяет повысить рентабельность в продвижении и показывать рекламу тем пользователям, которые будут активнее с ней взаимодействовать, рассказали в myTarget.

Аудитория формируется на базе обезличенных данных и событий, совершенных не более 60 дней назад. Чтобы создать look-alike, необходимо выбрать в кабинете целевые события (клики или досмотры), которые пользователи совершали в рамках прошлых или действующих кампаний. Алгоритмы машинного обучения самостоятельно определят пользователей, которые перешли по рекламному объявлению или досмотрели видеорекламу на 50%, 75% или 100%, а затем сформируют сегмент похожей аудитории. Для создания look-alike можно использовать кампании, в которых было совершено хотя бы одно целевое событие. Для составления качественного сегмента достаточный объём данных по завершенным и действующим кампаниям — от 5 тыс. событий.

Чтобы охватить наиболее релевантных пользователей нужно установить период построения look-alike, соответствующий времени принятия решения о покупке товара. Чем выше стоимость продукта, тем дольше пользователи решаются на его приобретение. К примеру, для рекламодателей, которые продвигают одежду, подойдет интервал 7−14 дней, мебель и бытовую технику — 14−30 дней, автомобили или недвижимость — 30−60 дней. На основе исходной выборки аудиторный сегмент формируется автоматически.

Похожая аудитория, сформированная на базе обезличенных данных о прошлых или действующих рекламных кампаниях, обновляется каждые четыре дня. При этом пользователи из исходной выборки рекламодателя не будут включены в look-alike — это позволит охватить только новую аудиторию.

Первые тесты показали, что обновленная технология позволяет увеличить знание о бренде, трафик на сайт и количество заявок. При продвижении товаров из категории FMCG показатель CTR оказался на 12,5% выше плана, CPC — ниже на 7,4%, а CPA — меньше в два раза.

Ранее рекламодатели могли создавать look-alike сегмент на основе списков пользователей, событий в приложениях и счётчика top.mail.ru.