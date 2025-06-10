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10.06.2025 в 13:15

VK AdBlogger бесплатно научит актуальным стратегиям инфлюенс-маркетинга

Обучение стартует в конце июня

Платформа для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger запускает бесплатную образовательную программу «Клики — в кэш». Она посвящена нюансам сотрудничества с блогерами — от составления технического задания до оценки эффективности рекламных размещений. Курс подойдет маркетологам, рекламным и диджитал-агентствам, селлерам и владельцам бизнеса. Обучение начнется 23 июня. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Слушатели узнают, как подобрать сообщества и блогеров с релевантной целевой аудиторией для запуска рекламной кампании, составить брифы на размещения, создать креативы и начать работать с VK AdBlogger. Программа подойдет как для тех, кто не пробовал себя в инфлюенс-маркетинге, так и для рекламных агентств и диджитал-специалистов, которые хотят запускать рекламные кампании через VK AdBlogger.

Программа включает четыре блока, которые ведут эксперты VK AdBlogger и представители агентств DIDENOK TEAM и ICE Agency. Помимо теории, участники курса смогут проверить полученные знания и пройти тестирование, по результатам которого студенты получат сертификат о прохождении курса и бонус для запуска первых кампаний в VK AdBlogger.

Напомним, VK запустила VK AdBlogger в сентябре прошлого года. Платформа помогает компаниям привлекать новых клиентов и увеличивать узнаваемость бренда.

Обучение VK AdBlogger
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