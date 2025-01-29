VK и Чехов: коллаборация в честь юбилея писателя

С 29 января по пятое февраля пользователи «ВКонтакте», «Дзена» и ОК получат бесплатный доступ к контенту, связанному со 165-летием Антона Павловича Чехова. Эксклюзивными постами, фото и видео о жизни и творчестве писателя поделятся более 140 институций и артистов России. Среди них: МХТ имени Чехова, Эрмитаж и Александринский театр, а также актер Сергей Безруков и певица Валерия. Параллельно в Москве, Омске, Твери, Пятигорске и Ставрополе пройдут оффлайн-перформансы.

«Дядя Ваня» на медиафасадах и онлайн

Флагманом юбилейной недели станет чеховский «Дядя Ваня». Спектакль от МХТ им. А. П. Чехова в течение семи дней будут транслировать на экранах в парках «Россия — моя история» в Омске, Твери, Пятигорске и Ставрополе. Позднее сценические версии пьесы опубликуют в своих сообществах «ВКонтакте» Театр на Садовой и Театр имени Евгения Вахтангова.

Арт-перформанс на улицах Москвы и тематический канал в «Дзене»

В «чеховских» местах Москвы можно найти арт-объекты от уличного художника Ивана Симонова. Персонажи из произведений писателя — от «Дамы с собачкой» до «Человека в футляре» — расположились на Малой Дмитровке, у здания МХТ им А. П. Чехова, на Страстном бульваре и не только.

Каждая работа художника содержит QR-код на тематический канал в «Дзене». Здесь авторы «Рандеву», «По ту сторону книги и театра» и «(Не)критично: искусство, мода и культура» поделились статьями о жизни и творчестве писателя.

Чеховское диджитал-наследие

В сообществе «ВКонтакте» портала «Культура.РФ» пользователи увидят спектакли «Три сестры» Московского театра «Современник», «Человек в футляре» Таганрогского театра им. А. П. Чехова и «Чайка» Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова.

Новокузнецкий драматический театр опубликует в своем сообществе постановку «Вишневый сад», а Театр им. В. Ф. Комиссаржевской — «О жизни, смерти и любви…». Театр Мост покажет спектакль «Чехов», а Театр им. Ленсовета — «Палату № 6» и клипы по спектаклю «Чехов. Хочется жить!», созданные актерской труппой специально для проекта. Государственный Эрмитаж поделится «ВКонтакте» серией контента на основе малоизвестных писем писателя.

В сообществе Международного театрального фестиваля Onlife iDEA Fest пользователей соцсети ждут цифровые спектакли «Бродячая. Бездомная. Дохлая собака» и «Люди, львы, орлы и куропатки» по мотивам произведений юбиляра. Музей истории литературы имени В. И. Даля, Российская государственная библиотека для молодежи и другие создадут серию эксклюзивных постов о неочевидных фактах из жизни писателя.

Кроме того, специально для аудитории «ВКонтакте» в клипах произведения Чехова зазвучат голосами знаменитостей. В рамках проекта Сергей Безруков, Владимир Кошевой, певица Валерия и молодые артисты Театра Олега Табакова, Александринского театра, Электротеатра Станиславского, театра «Суббота» и других зачитают отрывки из произведений юбиляра под хештегом #Чехов165.

Квизы и подарки от платформ

В группе «Острова культуры. Сахалин» для пользователей ОК пройдет виртуальная экскурсия по «чеховским местам». После публикации серии тематических постов можно будет проверить свои знания и выиграть призы.

В мини-апе проекта «Другое Дело» также пройдет викторина «Чехов-блогер». Можно узнать, на какого персонажа из произведений писателя он похож, и поуправлять сценарием чеховских пьес в специальном чат-боте. Среди участников разыграют 10 подарочных боксов с шоппером, игрой и другими сувенирами от VK.