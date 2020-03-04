Vivienne Sabó запустила промо с использованием технологии замены лиц Face Swap

Digital-кампания приурочена к выходу нового тонального крема Cabaret Première. Чтобы привлечь внимание к новинке и подчеркнуть ключевые свойства продукта, Vivienne Sabó и креативная команда Socialist Media создали рекламный видеопроект с применением технологии по замене лиц (face swap). Доступ к алгоритму обеспечила компания reface.ai.

Vivienne Sabó предлагает своим покупательницам примерить образ шикарной танцовщицы кабаре. Ее макияж остается безупречным на протяжении всего выступления, даже под ярким светом софитов.

Чтобы оказаться на сцене кабаре, нужно загрузить подходящую фотографию на лендинг или в специальном приложении на платформе VK mini Apps. Всего доступно пять стилизованных образов-видеороликов длительностью до 15 секунд. Полученный результат можно скачать в удобном формате (квадратном или вертикальном) или сразу же поделиться им в социальных сетях.

Как технология заменяет лицо в видеоролике на загруженную фотографию: