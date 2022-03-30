Virtus.pro трудоустроит российских киберспортсменов, столкнувшихся с дискриминацией

Киберспортивный клуб Virtus.pro предложил помощь с трудоустройством российским игрокам и стримерам, которые столкнулись с дискриминацией по национальному признаку, говорится в сообщении Федерации компьютерного спорта России (ФКС), поступившем в Sostav.

«Если вас увольняют из-за вашего гражданства, ставят ультиматумы, публично травят вас или членов ваших семей — напишите нам на help@virtus.pro. Профессионалам и талантам всегда рады в Virtus.pro, где нет места ущемлению по национальному признаку», — написал представитель Virtus.pro в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».

Эту инициативу поддержали и в ФКС. Федерация предложила другим российским киберспортивным клубам предпринять аналогичные шаги «в отношении коллег, которые выступают за зарубежные клубы и чьи права в настоящее время ущемляются». «Спорт должен оставаться вне политики, способствуя объединению людей, а не разделяя их», — подчеркнули в пресс-службе ФКС.

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere (NAVI) уже заявил о том, не планирует сотрудничать с игроками, которые платят налоги в России и предложил им помощь с переездом в другую юрисдикцию. Об этом его CEO Евгений Золотарёв рассказал в интервью The Washington Post. Сейчас российские киберспортсмены играют сразу в нескольких составах клуба по разным дисциплинам, в том числе во флагманской команде по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).