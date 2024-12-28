Россияне стали чаще покупать в подарок отечественное игристое вино

Россияне все чаще выбирают отечественное игристое вино для корпоративных подарков к Новому году. Также покупают в качестве презента вина Нового Света. Это связано с увеличением пошлин на продукцию из недружественных стран, что повлияло на стоимость алкогольных напитков из Франции, Италии и Испании. Об этом РИА Новости сообщила директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

В преддверии Нового года популярностью у потребителей пользуются подарочные наборы с игристыми винами, а также игристое в подарочной упаковке. Россияне активно покупают игристое розе.

Самыми популярными у россиян стали вина стоимостью выше 1,5 тыс. руб. На втором месте в топе — напитки дешевле 800 руб. Вина по цене от 800 до 1,5 тыс. руб. покупает только каждый десятый.

В топе по продажам за 11 месяцев 2024 года — итальянские и испанские вина. Затем следуют российские, французские и немецкие напитки. Меньше всего спрос у потребителей на вина из Южной Африки, Австрии, Греции и Аргентины.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России достигли исторического максимума. За 10 месяцев в стране было реализовано 184,2 млн дал спиртного.