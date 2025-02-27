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27.02.2025 в 16:00

Виктория Одинцова стала директором по маркетингу МТС AdTech

Топ-менеджер займется разработкой и реализацией комплексной маркетинговой стратегии

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Виктория Одинцова

Виктория Одинцова назначена на должность директора по маркетингу МТС AdTech (рекламная вертикаль МТС). Топ-менеджер будет отвечать за разработку и реализацию комплексной маркетинговой стратегии, управление командой маркетинга, а также за всесторонний анализ рынка — оценку доли МТС AdTech на рынке диджитал-рекламы, результативности каналов продвижения, эффективности маркетинговых коммуникаций и конкурентной среды. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

С 2014 по 2017 год Виктория работала директором по рекламе и PR в биомедицинском холдинге «Атлас», где отвечала за маркетинговую поддержку различных проектов компании, включая медицинский центр «Атлас» и генетические тесты. С 2018 по 2025 год эксперт была директором по маркетингу в компании Calltouch, разработавшей платформу омниканального маркетинга. В обязанности Виктории входила разработка маркетинговой стратегии, реализация рекламных и PR-кампаний, а также оптимизация маркетинговых процессов.

Эксперт входит в ТОП-1000 российских менеджеров, составленный«Ассоциацией менеджеров» при поддержке ИД «Коммерсантъ» за 2024 год, и занимает 11 место в ТОП-100 директоров по маркетингу.

Виктория Одинцова, директор по маркетингу МТС AdTech:

Работая в маркетинге различных индустрий — от биомедицины до IT — я наблюдала стремительное развитие диджитал-рекламы и накопила опыт в создании эффективных маркетинговых стратегий. Теперь передо мной стоит новая амбициозная задача — усилить позиции МТС AdTech как технологического лидера рекламного рынка. Я убеждена, что современные рекламные технологии должны не только привлекать аудиторию, но и создавать экосистемные решения для выстраивания точечной и эффективной коммуникации брендов с клиентами. У меня множество идей, и я с нетерпением жду возможности реализовать их вместе с командой МТС AdTech.

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