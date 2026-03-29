29.03.2026 в 12:53

«Википедия» запретила статьи, созданные с помощью ИИ

Авторам теперь нельзя писать или переписывать тексты с помощью искусственного интеллекта

«Википедия» обновила правила для редакторов английской версии сайта и запретила создавать или переписывать статьи с помощью искусственного интеллекта. В основе решения лежит наблюдение, что контент, созданный ИИ, часто нарушает ключевые правила «Википедии», включая достоверность и нейтральность, пишет The Verge.

При этом редакторам по-прежнему разрешено использовать ИИ для базовых правок текста, если они не меняют содержания, а также для перевода статей с других языков, при условии, что редактор способен проверить точность перевода.

Обновление политики было предложено участником сообщества Chaotic Enby и получило широкую поддержку редакторов. Новый регламент направлен на борьбу с плохо написанным ИИ-контентом. Как отмечают эксперты, с ростом популярности генеративного ИИ «Википедия» сталкивается с проблемой контроля качества: редакторы уже создали WikiProject AI Cleanup, проект по выявлению и удалению статей, написанных искусственным интеллектом.

Ранее стало известно о первом за последние годы падении числа реальных посетителей «Википедии». Весной 2025 года аудит трафика показал снижение числа визитов на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная причина — активное распространение искусственного интеллекта в поисковых системах и чат-ботах. Пользователи все чаще получают краткие сводки и ответы, сгенерированные ИИ, прямо в поисковой выдаче, не переходя на сам сайт. Таким образом, «Википедия» теряет свою роль основного источника справочной информации в интернете.

