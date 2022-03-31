«Википедии» грозит штраф за неудаление недостоверных материалов о спецоперации на Украине

Роскомнадзор (РКН) составит протокол в отношении интернет-портала «Википедия» об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ «за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещённой информации». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По требованию Генеральной прокуратуры России ведомство направило администрации ресурса уведомление о незамедлительном удалении недостоверной информации о специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине, дезинформирующей российских пользователей.

Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.

Ранее РКН сообщил о составлении административных протоколов на Google по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube запрещённой информации в соответствии с требованиями Генпрокуратуры России.