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31.03.2022 в 19:00

«Википедии» грозит штраф за неудаление недостоверных материалов о спецоперации на Украине

С владельца сайта могут взыскать до 4 млн рублей

Роскомнадзор (РКН) составит протокол в отношении интернет-портала «Википедия» об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ «за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещённой информации». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По требованию Генеральной прокуратуры России ведомство направило администрации ресурса уведомление о незамедлительном удалении недостоверной информации о специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине, дезинформирующей российских пользователей.

Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.

Ранее РКН сообщил о составлении административных протоколов на Google по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube запрещённой информации в соответствии с требованиями Генпрокуратуры России.

Роскомнадзор Википедия Штраф
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