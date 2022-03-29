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29.03.2022 в 19:10

РКН составит административные протоколы в отношении Google

Компании грозит штраф до 8 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента на YouTube

Роскомнадзор сообщил о составлении административных протоколов на Google по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом YouTube запрещённой информации в соответствии с требованиями Генпрокуратуры России.

Ведомство напомнило, что нарушение указанной статьи влечёт административную ответственность владельцев сайта — размер штрафа может составлять до 8 млн руб., в случае повторного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.

В своём Telegram-канале РКН отметил, что «американская платформа способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную информацию о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ». 18 марта ведомство потребовало от компании Google прекратить распространение распространение антироссийских видеороликов

Кроме того, стало известно об ограничении РКН доступа к сайту «Мульт.ру» и блокировке страницы с последним эпизодом мультсериала «Масяня».

РКН
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