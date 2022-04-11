Роскомнадзор требует от «Википедии» удалить «порнографические изображения»

Роскомнадзор (РКН) направил русскоязычному интернет-порталу «Википедия» новые уведомления c требованием удалить 10 изображений, признанных регулятором порнографическими. Об этом пишет «Интерфакс».

«Теперь к нам пришли из-за 10 нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних"», — заявили в «Википедии».

Как уточняет «Интерфакс», 7 апреля РКН внёс изображения, которые потребовал удалить из интернет-энциклопедии, в реестр запрещённой в России информации.

4 апреля «Википедия» заявила о получении от РКН пяти новых требований об удалении статей. Сообщалось, что материалы, вызвавшие претензии регулятора, содержат недостоверную информацию о спецоперации России на Украине.

После этого в РКН отметили, что направили администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. В ведомстве подчеркнули, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

В конце марта РКН составил протокол в отношении «Википедии» об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ «за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещённой информации».

Согласно российскому законодательству, за неудаление в установленный срок противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.