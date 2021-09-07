Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+27
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.09.2021 в 11:00

Видеоролики каких брендов сегодня популярны в Рунете — ответ в рейтинге gemiusAdReal

Компания Gemius публикует ежедневные открытые рейтинги рекламных видероликов Рунета и динамику данных по видеорекламе

Какие рекламные видеоролики продвигались в Рунете вчера и сегодня? Какие бренды охватили наибольшее количество аудитории? Узнать динамику и тенденции в видеорекламе помогут открытые результаты исследования онлайн-кампаний AdReal.

AdReal — инструмент рыночной аналитики, который позволяет детально изучить медиактивность брендов на различных платформах и браузерах. На основе данных исследования медиаигроки могут эффективнее планировать рекламные стратегии и оптимизировать медиа-микс.

Леся Прус, региональный менеджер Gemius — BY, KZ, RU, UA:

Исследование AdReal содержит большой объем данных по активностям рекламодателей, включая детализацию по креативам, площадкам, показателям эффективности рекламных кампаний, а также анализ по COOP-кампаниям в сегменте e-commerce.

Все исследования Gemius касаются реальных пользователей. То же самое и с AdReal: мы ориентируемся в первую очередь не на рекламные показы, а на охваты реальных пользователей (Real users, Reach, SoV, GRP, Viewability).

Данные в интерфейсе включают: рекламные стратегии брендов, сравнение кампаний для глобальных (YT, FB) и локальных медиа, социально-демографические показатели. Для рекламных агентств мы предлагаем доступ к огромной базе креативов с 2017 года.

Пример результатов исследования AdReal: ежедневная динамика данных по видеорекламе на ПК нескольких брендов PepsiCo в августе 2021 года для возрастной группы 16−64.

Источник: gemiusAdReal, Reach, август 2021, 16-64, видеореклама на ПК

Пример: сравнение брендов PepsiCo по основным показателям исследования AdReal.

Источник: gemiusAdReal, Pepsi vs Lipton Ice Tea, август 2021, 16–64, видеореклама на ПК

Gemius публикует результаты AdReal в России уже несколько лет. Исторические данные не ограничены и открыты для пользователей лицензии AdReal.

Ознакомиться с открытым рейтингом видеороликов AdReal можно на сайте исследования.

Источник: gemiusAdReal, топ-10 видеороликов на ПК, 31 августа 2021, 16–64

Напомним, что компания Gemius занимается диджитал-аналитикой на российском рынке уже более 10 лет и с 2017 года публикует и продает результаты исследования AdReal.

На правах рекламы
Gemius gemiusAdReal AdReal
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.