Видеоролики каких брендов сегодня популярны в Рунете — ответ в рейтинге gemiusAdReal

Леся Прус, региональный менеджер Gemius — BY, KZ, RU, UA:

Исследование AdReal содержит большой объем данных по активностям рекламодателей, включая детализацию по креативам, площадкам, показателям эффективности рекламных кампаний, а также анализ по COOP-кампаниям в сегменте e-commerce.

Все исследования Gemius касаются реальных пользователей. То же самое и с AdReal: мы ориентируемся в первую очередь не на рекламные показы, а на охваты реальных пользователей (Real users, Reach, SoV, GRP, Viewability).

Данные в интерфейсе включают: рекламные стратегии брендов, сравнение кампаний для глобальных (YT, FB) и локальных медиа, социально-демографические показатели. Для рекламных агентств мы предлагаем доступ к огромной базе креативов с 2017 года.