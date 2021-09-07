Видеоролики каких брендов сегодня популярны в Рунете — ответ в рейтинге gemiusAdReal

Какие рекламные видеоролики продвигались в Рунете вчера и сегодня? Какие бренды охватили наибольшее количество аудитории? Узнать динамику и тенденции в видеорекламе помогут открытые результаты исследования онлайн-кампаний AdReal.
AdReal — инструмент рыночной аналитики, который позволяет детально изучить медиактивность брендов на различных платформах и браузерах. На основе данных исследования медиаигроки могут эффективнее планировать рекламные стратегии и оптимизировать медиа-микс.
Леся Прус, региональный менеджер Gemius — BY, KZ, RU, UA:
Исследование AdReal содержит большой объем данных по активностям рекламодателей, включая детализацию по креативам, площадкам, показателям эффективности рекламных кампаний, а также анализ по COOP-кампаниям в сегменте e-commerce.
Все исследования Gemius касаются реальных пользователей. То же самое и с AdReal: мы ориентируемся в первую очередь не на рекламные показы, а на охваты реальных пользователей (Real users, Reach, SoV, GRP, Viewability).
Данные в интерфейсе включают: рекламные стратегии брендов, сравнение кампаний для глобальных (YT, FB) и локальных медиа, социально-демографические показатели. Для рекламных агентств мы предлагаем доступ к огромной базе креативов с 2017 года.
Пример результатов исследования AdReal: ежедневная динамика данных по видеорекламе на ПК нескольких брендов PepsiCo в августе 2021 года для возрастной группы 16−64.
Пример: сравнение брендов PepsiCo по основным показателям исследования AdReal.
Gemius публикует результаты AdReal в России уже несколько лет. Исторические данные не ограничены и открыты для пользователей лицензии AdReal.
Ознакомиться с открытым рейтингом видеороликов AdReal можно на сайте исследования.
Напомним, что компания Gemius занимается диджитал-аналитикой на российском рынке уже более 10 лет и с 2017 года публикует и продает результаты исследования AdReal.