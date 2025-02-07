В России предложили ввести понятие «национальной видеоигры»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России термин «национальной видеоигры». Это необходимо сделать, чтобы простимулировать развитие отечественного сектора видеоигр, пишет «Коммерсантъ».

Депутат считает, что индустрию игр также можно поддержать льготной рекламой, субсидиями и грантами. Для выхода игр на рынок (как отечественных, так и зарубежных) предлагается ввести прокатные удостоверения.

«Коммерсантъ» также сообщает, что видеоигровые ассоциации и отраслевые компании предложили Госдуме доработать законопроект о регулировании видеоигр. Документ внесли в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов в декабре 2024 года.

Согласно законопроекту, российские и зарубежные компании должны авторизовывать пользователей по номеру телефона, учетной записи на портале «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы или российских сервисов идентификации. Участники рынка предлагают авторизовывать таким образом пользователей только распространителям видеоигр, у которых есть юрлицо на территории России.

Также предлагается убрать из законопроекта требование к непрерывному доступу пользователей к аккаунтам, ввести гибкий механизм маркировки игр, изменить формулировки отдельных критериев для более точного отражения сути контента в игре и предоставить возможность оспорить экспертизу маркировки видеоигр.

Ранее в Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершенные детьми в видеоиграх.