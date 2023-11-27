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27.11.2023 в 17:52

«Виасат» запустила новый телеканал для женщин

Зрительниц ждут мелодрамы и романтические сериалы

Группа компаний «Виасат» запустила новый телеканал viju TV1000 новелла, рассчитанный на женскую аудиторию. Он стал четырнадцатым в портфолио ГК. Зрительницы увидят российские и зарубежные мелодрамы и романтические сериалы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Виасат».

Слоган телеканала: «Между нами, девочками». Вещание началось 27 ноября. На момент запуска телеканала отобрано свыше 1,5 тыс. часов контента, в том числе сериалы «Гостиница "Россия"», «Склифосовский», «Чужая кровь», «Три дороги», «Отчаянные», «Парфюмерша», «Пуанты для плюшки» и т. д.

Библиотека нового канала будет регулярно пополняться новыми картинами российского и зарубежного производства, отметили в пресс-службе ГК.

Для телеканала разработана новая графика. Вещание viju TV1000 новелла доступно на спутнике «Экспресс-80» в формате SD, а также на платформах «Медиалогистика» и «ГеоТелекоммуникации» в SD и HD-качестве.

С 1 марта этого года «Виасат» объединила все свои телеканалы под единым брендом — viju. 12 каналов получили новые имена и логотипы.

телеканал ГК Viasat
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