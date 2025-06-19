Медиахолдинг «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) сокращает международную дистрибуцию. Это связано с ужесточением законом в других странах, а также секционными рисками, сообщает «Коммерсант».

Так, за прошлый год на 15% сократился экспорт контента в Казахстан из-за нового местного законодательства, которое предполагает увеличение вещания на казахском языке до 55% от общего объема.

При работе на азиатском направлении компании мешают санкционные риски: в Японии и Южной Корее отменяются показы уже проданного контента. Китай и вовсе заморозил закупки, хотя до пандемии был одним из активных покупателей контента ВГТРК.

При этом продажи в Белоруссию и Грузию выросли на 25% и 30% соответственно. Таки образом, дистрибуция контента в Белоруссию составила 1,7 тыс. часов контента, в Грузию — 464 часа.В ВГТРК отмечают, что успешно продолжают трансляцию российских мелодраматических сериалов в регионе.

Холдинг имеет покупателей и из других стран. Например, дистрибутор из Сербии закупил права на сериал «Бригада», онлайн-кинотеатр из Латинской Америки купил линейку мелодраматических мини-сериалов. В декабре 2024 года ВГТРК продал пакет сериалов, среди которых «Между нами глубокое море», «Кровавая барыня», «Ловец снов», бразильскому партнеру.

Ранее сообщалось, что российские фильмы в иностранном прокате в 2024 году собрали $16,6 млн. Это на $1 млн меньше показателей 2023 года. Ключевым рынком для экспорта остался Китай.