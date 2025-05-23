Вьетнам заблокирует Telegram за отказ сотрудничать в расследовании преступлений

Власти Вьетнама распорядились заблокировать мессенджер Telegram за отказ взаимодействовать с государственными структурами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ от 21 мая. Министерство информации и коммуникаций страны поручило телеком-провайдерам ограничить доступ к платформе, аргументируя это необходимостью борьбы с преступной активностью.

Согласно официальным данным, более двух третей — 68% — из 9,6 тыс. Telegram-групп и каналов, действующих на территории Вьетнама, нарушают местное законодательство. В числе нарушений власти указывают мошенничество, распространение наркотиков, терроризм и другие преступления. Представители министерства подчеркивают, что неоднократные попытки наладить контакт с администрацией мессенджера не увенчались успехом.

Ранее Telegram уже сталкивался с блокировками и давлением со стороны властей разных стран. В 2018 году мессенджер был ограничен в России и Иране, в 2022 году — в Бразилии. Аналогичные требования о сотрудничестве с силовыми структурами поступали от Германии. Претензии к Telegram нередко касаются отсутствия эффективной модерации контента и непрозрачности работы платформы.

Ситуация вокруг Telegram обострилась в августе 2024 года, когда основатель мессенджера Павел Дуров был задержан во Франции. Поводом послужили обвинения в уклонении от сотрудничества с правоохранительными органами и недостаточном контроле за действиями пользователей. После четырех дней заключения Дуров был освобожден под залог. Вскоре после этого Telegram обновил политику конфиденциальности, допустив возможность передачи IP-адресов и номеров телефонов нарушителей по запросу властей.

В октябре 2024-го Дуров заявил, что Telegram с 2018 года предоставляет официальным властям IP-адреса и телефоны преступников в большинстве стран мира согласно своей политике конфиденциальности.