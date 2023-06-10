Верховный Суд подтвердил законность штрафа Apple за ограничения в App Store

Верховный Суд подтвердил законность наложенного на Apple в 2020 году почти миллиардный штраф, назначенный ей за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения документа по заявлению АО «Лаборатория Касперского». Apple признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением — компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, чтобы их не допустили в магазин приложений для iOS. Таким образом корпорация пыталась дать преимущество собственному приложению с аналогичным функционалом. Компанию оштрафовали на 906 млн рублей.

Apple в судах пыталась обжаловать постановление о штрафе и предписание ФАС в судах нескольких инстанций, но они поддержали доводы службы.

17 января 2023 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 1 млрд 177 млн рублей за новое нарушение антимонопольного законодательства. Компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях собственный платёжный инструмент. Apple снова попыталась оспорить законность штрафа, но суд отклонил иск.