Ведущие Top Gear представили новое автошоу

Ведущие легендарного автомобильного шоу Top Gear — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй — примут участие в проекте The Not Very Grand Tour. Шоу описывается как «документальный комедийный сериал об автомобилях», а его первый эпизод будет посвящен двигателям внутреннего сгорания и воспоминаниям о прошлых путешествиях и тест-драйвах.

The Not Very Grand Tour будет выходить на платформе Amazon Prime Video с 18 апреля. Режиссером шоу стал Фил Черчвард, который работал с трио ведущих и в прошлых проектах.

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй начали свою совместную работу на канале BBC в программе об автомобилях Top Gear в 2002 году. Затем они перешли на Amazon, где выпустили сериал The Grand Tour, который сохранил основные элементы их прошлого проекта.

В прошлом году вышел специальный выпуск The Grand Tour под названием One for the Road, который стал прощальным для команды на экране после многолетней совместной работы.