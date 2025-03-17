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18+
17.03.2025 в 18:45

Ведущие Top Gear представили новое автошоу

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй объединились для создания проекта The Not Very Grand Tour

Ведущие легендарного автомобильного шоу Top Gear — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй — примут участие в проекте The Not Very Grand Tour. Шоу описывается как «документальный комедийный сериал об автомобилях», а его первый эпизод будет посвящен двигателям внутреннего сгорания и воспоминаниям о прошлых путешествиях и тест-драйвах.

The Not Very Grand Tour будет выходить на платформе Amazon Prime Video с 18 апреля. Режиссером шоу стал Фил Черчвард, который работал с трио ведущих и в прошлых проектах.

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй начали свою совместную работу на канале BBC в программе об автомобилях Top Gear в 2002 году. Затем они перешли на Amazon, где выпустили сериал The Grand Tour, который сохранил основные элементы их прошлого проекта.

В прошлом году вышел специальный выпуск The Grand Tour под названием One for the Road, который стал прощальным для команды на экране после многолетней совместной работы.

Джереми Кларксон Top Gear Ричард Хаммонд Джеймс Мэй автошоу
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