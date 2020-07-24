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24.07.2020 в 18:35

Вампирки-зумерки и «рагу наоборот»: «Кухня на районе» ведет самый безумный аккаунт в TikTok

Нелепые сюжеты про окрошку и хлебную жабу появились благодаря одному успешному собеседованию

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TikTok как площадку для эффективного продвижения в «Кухне на районе» заметили давно — мысль активно промотироваться там появилась почти год назад. Странные танцы и вайны, популярные на платформе, заменили на мультфильмы, полные абсурда — их смотрят более ста тысяч пользователей.

Конкретной концепции ведения TikTok-профиля у «Кухни» нет. Сооснователь компании Кирилл Родин рассказал, что было принято решение «менять гипотезы сразу, как только они перестают заходить». Большие бесплатные охваты и бонусная конверсия от них — главные цели, возложенные на TikTok — достигают пока через веселые и почти всегда абсурдные мультфильмы.

Креативные сюжеты «Кухня на районе» придумывает собственными силами, in-house. Над самими роликами работает аниматор.

Изначально в планах были более серьезные форматы. «Мы думали делать серию роликов от взрослого человека с нормальными советами для подростков, создавая образ классного лица бренда», — вспоминает Кирилл Родин.

Мультфильмы родились из удачного собеседования. В поисках человека на работу с контентными проектами «Кухня» встретила интересного кандидата, и короткая анимация была его тестовым заданием. Ролик понравился сотрудникам, его посеяли в социальных сетях, а ранее соискатель теперь выполняет роль и сценариста, и аниматора.

«Кухня на районе» планирует продолжать развивать все площадки нативно. Помимо TikTok, бренд разивает Instagram, а также вышел на рынок подкастов и запустил собственное медиа.

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