23.03.2026 в 14:30

Валерий Кашин покинул МТС AdTech

Он проработал в компании с января 2026 года

2

Операционный директор директор ОАО «Рекламные Технологии» (МТС AdTech) Валерий Кашин покинул должность. Такое решение принял совет директоров. Об этом Sostav рассказали источники на рекламном рынке. В пресс-службе МТС AdTech подтвердили Sostav, что Валерий Кашин принял решение покинуть пост операционного директора.

По словам источников, Кашин проработал в компании чуть больше двух месяцев и принял решение покинуть пост на фоне перехода МТС AdTech в ПАО МТС. Возможная причина — изменение зоны ответственности, говорят собеседники.

Валерий был назначен на должность в январе 2026 года. Ранее он занимал позицию директора категорий «Яндекс Маркета». Он считается одним из пионеров programmatic-рекламы в России, основатель Auditorius.

Назначение проходило на фоне подготовки МТС AdTech к IPO. Выручка компании за девять месяцев 2025 года превысила 48,2 млрд руб.

В феврале новым генеральным директором MTS AdTech назначен Олег Алдошин. Источники на рынке сообщали Sostav, что Федеральная налоговая служба отказала ОАО «Рекламные Технологии» в регистрации назначения Кашина генеральным директором. В базах данных юридических лиц отмечено, что Кашин «являлся руководителем/учредителем множества юрлиц, исключенных из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС с долгами перед бюджетом на момент его исключения (за последние три года)».

МТС Adtech
