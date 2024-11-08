Зарплаты специалистов в сфере маркетинга выросли за год на 17%

Наиболее востребованным специалистом в сфере маркетинга за последний год стал интернет-маркетолог. Число открытых вакансий для этой позиции превышает 90,6 тыс. Показатель вырос на 15% относительно результата 2023 года, когда количество вакансий было на уровне 81,4 тыс. Таковы данные совместного исследования агентства wewannamarketing и рекрутингового сервиса HH.ru (есть в распоряжении Sostav).

Согласно отчету, за первые 10 месяцев 2024 года рекордный прирост вакансий наблюдается для инфлюенс-маркетологов. Общее количество открытых позиций на эту должность в текущем году составило 343, что на 102% больше, чем в 2023 году. Тогда число вакансий равнялось 170.

Исследование также выявило значительный рост спроса на вакансии специалистов по маркетплейсам. Если в 2023-м общее количество предложений для этой должности было на уровне 29592, то в 2024-м оно увеличилось до 38819 (рост на 31%).

Как отмечают авторы исследования, общий интерес к специалистам в сфере маркетинга вырос на 16,4%, что привело к увеличению их зарплаты на 17% за минувший год. Так, медианная зарплата сотрудников в сфере маркетинга в 2024 году достигла 82 360 руб. В аналогичный период 2023 года средний доход специалистов по маркетингу составлял 70 тыс. руб.

Самым высокооплачиваемым специалистом в 2024 году оказался перформанс-маркетолог с зарплатой 111 200 руб. в месяц. В 2023 году позиция также была в лидерах по среднему заработку. Показатель составлял 90 тыс. руб. За год зарплата такого специалиста увеличилась на 24%.

Вторую строчку по уровню дохода заняли веб-аналитики, чей среднемесячный заработок составляет в среднем 110 тыс. руб. Хотя их зарплата также выросла за прошедший год, рост составил лишь 10%. В 2023 году доход специалистов был на уровне 100 тыс. руб.

Тройку лидеров с самой высокой оплатой труда замыкают инфлюенс-маркетологи. В 2024 году эти специалисты получают за свою работу порядка 79 700 руб. в месяц. Относительно общего роста зарплат их заработок вырос умеренно — на 14% за год. В 2023 году заработная плата инфлюенс-маркетологов составляла 70 тыс. руб.

Еще одна вакансия, востребованная в сфере маркетинга, — SEO-специалист. За год спрос на этих профессионалов в России увеличился на 12%, а их зарплата поднялась на 22% — с 63 до 77 тыс. руб. в месяц. Самые низкие доходы аналитики зафиксировали у SMM-специалистов. В 2024 году их средняя зарплата составляет 56 800 руб. При этом за последний год их ежемесячный доход вырос на 16%.