В законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг добавили цифропсихологов

Законопроект о запрещаете рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических услуг подготовили к очередному слушанию. В новой редакции документа уточняется, что под ограничения попадут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, сообщают «Ведомости».

По словам источника издания, законопроект внесут в Госдуму 23 апреля. Он коснется астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов, а также их комбинаций.

В документе появилась новая категория лиц, подпадающих под ограничения, — цифропсихологи. Они работают на стыке психологии и нумерологии, занимаются нейролингвистическим программированием

В целом интерес россиян к таким услугам говорит о стрессовом состоянии общества, в том числе о тревожности из-за проведения спецоперации, поэтому они пользуются эзотерическими услугами, которые не имеют научного обоснования, заявила автор документа, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В случае принятия законопроекта депутаты предложат ввести административную ответственность за незаконное предоставление эзотерических услуг. Предполагаемый размер штрафов будет соразмерен сумме средств, которую потеряла жертва мошенничества.

В инициативе осталась оговорка о лицах, у которых есть высшее образование. То есть запрет не коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений с высшим психологическим образованием, а также психологических организаций. К этой же категории относятся нутрициологи. Они смогут рекламировать свои услуги, если у них есть высшее медицинское образование. Представители этих категорий заступились за свою деятельность во время заседаний рабочей группы в Госдуме.