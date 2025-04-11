Игропрактиков и нейрографов не коснется запрет рекламы эзотерических услуг

Запрет рекламы эзотерических услуг не коснется дипломированных психологов, в частности, игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений. Представители этих профессий заступились за свою деятельность во время заседания 10 апреля, сообщают «Ведомости».

Игропрактиков представил сопредседатель общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Сазонов. По его словам, игропрактика — инструмент, который решает социальные и экономические вопросы. Он отметил, что готовится инициатива о присвоении игропрактикам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Расстановщики с профильным образованием — это лица, которые используют ролевую технику для работы с проблемами клиентов. Они входят в саморегулируемую организацию Союз психологов и психотерапевтов. Представители отрасли отметили, что приветствуют ограничения в рекламе и считают, что для расстановщиков тоже нужен профессиональный образовательный стандарт.

Ситуацию с нейрографами прояснила автор инициативы, депутат Госдумы Нина Останина. «Нет такой отдельной профессии, как нейрограф. А вот специалист-психолог, применяющий в своей работе нейрографику, вполне себе законная ситуация», — сказала она. Суть нейрографики заключается в рисовании графических изображений для поиска решения проблемы.

Для этих категорий специалистов в законопроекте прописали оговорку — «за исключением лиц с высшим психологическим образованием и психологических организаций».

Напомним, что из списка также исключили нутрициологов. Перед этим14 некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ обратились в правительство Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу наравне с представителями сферы эзотерических услуг