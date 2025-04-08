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18+
08.04.2025 в 18:45

В Волгограде открыли логистический комплекс компании Wildberries&Russ

Площадь объекта превышает 48 тысяч кв. м

В Волгограде построили новый логистический комплекс объединенной компании Wildberries&Russ. Площадь объекта составляет более 48 тыс. кв. м. Операционная зона оснащена современной техникой, на складе установлена автоматическая сортировочная лента производительностью до 230 тыс. единиц в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

В логистическом центре установят двухуровневый комплекс, который сможет сортировать еще 400 тыс. товаров в сутки, а также добавят конвейер и роботизируют процессы. При полном запуске общая вместимость склада составит 32 млн единиц товаров.

Wildberries&Russ получила помощь от местных властей при реализации проекта. Так, ведется реконструкция подъездных путей к логистическому комплексу.

Сейчас у объединенной компании насчитывается в Волгоградской области 6,3 тыс. партнеров среди индивидуальных предпринимателей.

В конце прошлого года стало известно, что Wildberries&Russ вложит 10 млрд руб. в строительство логоцентра в Подмосковье.

Волгоград Wildberries & Russ логистический центр
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