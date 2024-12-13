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18+
13.12.2024 в 13:00

Wildberries вложит 10 млрд рублей в строительство логоцентра в Подмосковье

Компания приступила к проектированию логистического комплекса

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) купила у группы ВТБ земельный участок в Подмосковье для строительства логистического центра. Объем вложений в проект превысит 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

Земельный участок площадью 49 гектаров расположен в особой экономической зоне «Максимиха» в Московской области. Wildberries через своего нового технического заказчика — ООО «ВБ инжиниринг» — уже начала проектирование логистического комплекса, который планируется построить на этой площадке.

Как уточнили в компании, общая площадь комплекса составит более 200 тысяч квадратных метров, а инвестиции превысят 10 млрд рублей.

По данным РВБ, новый логистический центр станет одним из якорных резидентов особой экономической зоны «Максимиха».

Ранее сообщалось, что объединённая компания Wildberries & Russ запустила производство изотермических полуприцепов, предназначенных для транспортировки грузов.

Подмосковье Wildberries Московская область логистический центр
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