Wildberries вложит 10 млрд рублей в строительство логоцентра в Подмосковье

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) купила у группы ВТБ земельный участок в Подмосковье для строительства логистического центра. Объем вложений в проект превысит 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

Земельный участок площадью 49 гектаров расположен в особой экономической зоне «Максимиха» в Московской области. Wildberries через своего нового технического заказчика — ООО «ВБ инжиниринг» — уже начала проектирование логистического комплекса, который планируется построить на этой площадке.

Как уточнили в компании, общая площадь комплекса составит более 200 тысяч квадратных метров, а инвестиции превысят 10 млрд рублей.

По данным РВБ, новый логистический центр станет одним из якорных резидентов особой экономической зоны «Максимиха».

Ранее сообщалось, что объединённая компания Wildberries & Russ запустила производство изотермических полуприцепов, предназначенных для транспортировки грузов.