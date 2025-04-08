В ТПП назвали новые профессии креативных индустрий

Развитие креативных индустрий привело к появлению новых специальностей. Среди них, например, медиапродюсер метавселенных, VR-дизайнер и программист цифровых искусств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина.

Катырин напомнил, что наибольший вклад в развитие креативной экономики вносят такие виды деятельности как разработка компьютерного программного обеспечения, а также реклама и пиар.

При этом появляются и новые профессии, «отражающих современные технологические и культурные тенденции». По словам главы ТПП, эти специальности требуют сочетания креативных навыков с цифровыми технологиями для создания инновационных медиапространств и контента.

«Полагаю, дальнейшее развитие креативных индустрий потребует продолжения инвестиций в инфраструктуру, образования специалистов и интеграции российских креативных продуктов на международные рынки», — добавил глава ТПП РФ.

Напомним, в феврале 2025 года вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Власти ведут работу по созданию стратегии развития креативных индустрий.