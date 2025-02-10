Правительство примет шесть нормативных актов для реализации закона о креативных индустриях

На прошлой неделе в России вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Документ призван вывести сектор из тени и создать условия для его развития. Для реализации закона в 2025 году правительству потребуется подготовить и принять еще шесть нормативных актов, в том числе постановление о порядке ведения единого реестра субъектов креативных индустрий, который станет основой для их господдержки. Об этом сообщают «Ведомости».

«Мы уже приступили к синхронизации [субъектового и федерального] законодательства, будем выявлять лучшие практики для их массового тиражирования, чтобы подхлестнуть индустрию. Это нужно, чтобы дать участникам рынка не рыбу, а удочку», — сказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Денис Кравченко.

Как отмечает издание, сейчас «пройден» один пункт. Правительство определило, что за развитие креативной экономики отвечает Минэкономразвития. В 2025 году также предстоит утвердить порядок признания территорий креативными кластерами и критерии их формирования. Кроме того, планируется разработка классификатора креативных профессий, который должен быть утвержден к 26 мая.

Принятие закона и последующих нормативно-правовых актов привлечет внимание региональных властей к развитию креативных индустрий, считает президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова. По ее мнению, важно создавать «экономику смыслов, ядром которой является интеллектуальная и творческая деятельность человека». Ожидается, что к 2030 году доля креативного сектора в экономике может достичь 6%.

Денис Кравченко отметил, что после вступления закона в силу начнется работа над стратегией развития креативных индустрий. В этом примут участие эксперты, участвовавшие в подготовке законопроекта.

Также в ближайший год планируется оценить правоприменительную практику и, при необходимости, внести поправки. В Госдуме создадут рабочие группы по отдельным вопросам, а обсуждение актуальных проблем креативных индустрий будет проходить не реже одного раза в три месяца.

Ранее главный редактор Sostav Роман Бедретдинов поговорил с игроками рынка, чтобы оценить их ожидания от нового закона. Среди прочего эксперты отметили, что при всей своей значимости для креативных индустрий закон пока еще довольно рамочный.