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02.09.2024 в 18:00

В Telegram Ads стали доступны новые премиальные форматы рекламы

Эксперты рынка рассказали, чего ждать от нового формата

Рекламная платформа мессенджера Telegram представила новые форматы рекламы. Они сохраняют ограничение в 160 символов для текстового сообщения, но дают возможность создать более запоминающуюся и интерактивную рекламу, используя медийные и видеоформаты. Ранее пользователи могли запускать только текстовые объявления.

Премиальный формат имеет определенные технические требования к креативам. Использование изображений должно быть в формате JPEG или PNG, размером до 5 Мб и соотношением сторон 16:9, с минимальной шириной 640 px. Для видеороликов допустимы форматы MP4, размер до 20 Мб, соотношение сторон 16:9 и длительность от 3 до 60 секунд.

Подробнее о механике:

  • Видео воспроизводятся автоматически. Но если пользователь включил режим экономии трафика или энергосбережения, будет виден только первый кадр ролика, а воспроизведение начнется после нажатия на кнопку проигрывателя.
  • Аудио воспроизводится, если нажать на креатив или кнопку громкости на смартфоне. Если в видео нет звуковой дорожки, Telegram сконвертирует его в GIF.
  • Баннеры и видео — не кликабельные. Чтобы перейти в рекламируемый объект, пользователю необходимо нажать на кнопку в объявлении.

Стоимость размещения рекламы в новом формате

Данный фактор зависит от наличия таргетирования по конкретным каналам. При отсутствии таргетирования применяется наценка в размере +50% для изображений и +70% для видео. Если же таргетинг по каналам присутствует, то наценка увеличивается до +80% для изображений и +100% для видео.

Таргетологи диджитал-агентства Magnetto.pro , международного селлера Telegram Ads, уже проверили новые форматы на практике. В ходе знакомства с новым форматом был протестирован таргетинг по каналам с целью повышения узнаваемости бренда компании. Были выбраны каналы, которые преимущественно читает аудитория из сферы маркетинга уровня C-level. Увеличение CTR в данном случае составило 5−8 раз.

В среднем, по данным Magnetto.pro , рост CTR в других направлениях достигает 3−5 раз.

Алексей Федин, исполнительный директор диджитал-агентства Magnetto.pro :

Telegram является одной из крупнейших рекламных платформ в России, а новый формат позволит брендам еще более эффективно взаимодействовать с аудиторией. Мы давно ждали медийный формат в Telegram, так как в мессенджере не хватало имиджевых охватных инструментов. В сочетании с уникальными таргетами, он будет влиять как на бренд-составляющую, так и на перфоманс.

Сергей Стукалов, директор диджитал-практики «Михайлов и Партнеры»:

Telegram Ads сильно не успевает за стандартами рекламной отрасли, не говоря уже о потребностях рынка. Особенно российского, где ситуацию усугубляет уход крупнейших рекламных диджитал-площадок. Но систем таргетирования крайне мало, поэтому любое развитие доступных рекламных платформ, даже такое очевидное, воспринимается с позитивом.
Включение в креатив изображения должно благотворно сказаться на конверсиях, а также расширить креативность объявлений. В то же время Telegram Ads остается достаточно примитивным рекламным инструментом. В первую очередь из-за нежелания собирать обезличенные данные о пользователях, что успешно эксплуатируют рекламные гиганты.

Михайлов и Партнеры Telegram Telegram Ads Magnetto.Pro ТГ
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