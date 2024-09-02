В Telegram Ads стали доступны новые премиальные форматы рекламы

Рекламная платформа мессенджера Telegram представила новые форматы рекламы. Они сохраняют ограничение в 160 символов для текстового сообщения, но дают возможность создать более запоминающуюся и интерактивную рекламу, используя медийные и видеоформаты. Ранее пользователи могли запускать только текстовые объявления.

Премиальный формат имеет определенные технические требования к креативам. Использование изображений должно быть в формате JPEG или PNG, размером до 5 Мб и соотношением сторон 16:9, с минимальной шириной 640 px. Для видеороликов допустимы форматы MP4, размер до 20 Мб, соотношение сторон 16:9 и длительность от 3 до 60 секунд.

Подробнее о механике:

Видео воспроизводятся автоматически. Но если пользователь включил режим экономии трафика или энергосбережения, будет виден только первый кадр ролика, а воспроизведение начнется после нажатия на кнопку проигрывателя.

Аудио воспроизводится, если нажать на креатив или кнопку громкости на смартфоне. Если в видео нет звуковой дорожки, Telegram сконвертирует его в GIF.

Баннеры и видео — не кликабельные. Чтобы перейти в рекламируемый объект, пользователю необходимо нажать на кнопку в объявлении.

Стоимость размещения рекламы в новом формате

Данный фактор зависит от наличия таргетирования по конкретным каналам. При отсутствии таргетирования применяется наценка в размере +50% для изображений и +70% для видео. Если же таргетинг по каналам присутствует, то наценка увеличивается до +80% для изображений и +100% для видео.

Таргетологи диджитал-агентства Magnetto.pro , международного селлера Telegram Ads, уже проверили новые форматы на практике. В ходе знакомства с новым форматом был протестирован таргетинг по каналам с целью повышения узнаваемости бренда компании. Были выбраны каналы, которые преимущественно читает аудитория из сферы маркетинга уровня C-level. Увеличение CTR в данном случае составило 5−8 раз.

В среднем, по данным Magnetto.pro , рост CTR в других направлениях достигает 3−5 раз.

Алексей Федин, исполнительный директор диджитал-агентства Magnetto.pro : Telegram является одной из крупнейших рекламных платформ в России, а новый формат позволит брендам еще более эффективно взаимодействовать с аудиторией. Мы давно ждали медийный формат в Telegram, так как в мессенджере не хватало имиджевых охватных инструментов. В сочетании с уникальными таргетами, он будет влиять как на бренд-составляющую, так и на перфоманс.