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28.05.2025 в 13:25

В Техасе приняли резонансный закон о защите детей в интернете

Apple и Google обязали проверять возраст пользователей и получать согласие родителей перед загрузками и покупками

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Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о защите детей в цифровом пространстве, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ обязывает магазины приложений Apple и Google проверять возраст пользователей, а также получать согласие родителей перед загрузкой приложений или осуществлением внутриигровых покупок несовершеннолетними. Об этом сообщает TechCrunch.

Закон вызвал широкий общественный резонанс после того, как стало известно о попытке генерального директора Apple Тима Кука убедить губернатора отказаться от подписания или внести изменения в проект. По данным СМИ, Apple и Google при поддержке отраслевых ассоциаций активно добивались отклонения инициативы, аргументируя такую позицию угрозами конфиденциальности пользователей.

Сейчас меры также действуют в Юте, ставшей первым штатом, внедрившим подобный закон. По информации источников издания, еще как минимум девять штатов США планируют ввести свои нормативы, направленные на защиту несовершеннолетних в цифровой среде.

В 2023 году в Луизиане был принят закон о защите детей в интернете. Он запрещает несовершеннолетним регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Закон вступил в силу 1 августа 2024 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение интимных изображений и видео без согласия участников материалов, включая контент, созданный с использованием искусственного интеллекта.

Интернет Дети закон Техас
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