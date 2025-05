Трамп подписал закон о запрете публикации интимных фото и дипфейков из мести

Президент США Дональд Трамп подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение интимных изображений и видео без согласия участников материалов, включая изображения, созданные с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает NBC News.

Инициатива, получившая название Take It Down Act, охватывает как прямую публикацию, так и угрозу распространения подобных материалов в интернете в целях мести или шантажа. Документ предусматривает уголовную ответственность, включая штрафы и обязательные компенсации пострадавшим. Закон также подписала первая леди Мелания Трамп — по личной просьбе президента.

Согласно инициативе, интернет-платформы обязаны удалять интимные изображения и видео в течение 48 часов с момента получения запроса от пострадавшего лица. Кроме того, они должны принять меры для удаления копий этих материалов с других ресурсов.

Закон стал одной из немногих инициатив, принятых в ходе второго президентского срока Дональда Трампа, и получил широкую поддержку обеих палат Конгресса.

В марте Мелания Трамп выступила перед членами Палаты представителей Конгресса США с призывом поддержать принятие законопроекта об ответственности за распространение порнографических материалов из соображений мести. На церемонии подписания она охарактеризовала новый закон как «национальную победу», направленную на усиление защиты детей от деструктивного контента в интернете.