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19.03.2020 в 10:35

В США прекращается выпуск печатной версии Playboy

Весенний номер станет последним в стране в 2020 году

Компания Playboy Enterprises заявила о прекращении выпуска печатной версии мужского журнала Playboy на территории США, сообщил глава компании Бен Кон в своей статье на Medium.

Он сказал, что журнал издается уже 66 лет, но сейчас стало очевидно, что коронавирус негативно скажется на производстве и поставках журнала. Издатели предпочли перейти к ежедневному диалогу с читателями в сети, а не оставаться на связи раз в три месяца.

Глава Playboy заверил, что онлайн-выпуск журнала продолжается, а в 2021 году компания выпустит новые товары для потребителей. Также Playboy выпустит новые печатные форматы, включая спецвыпуски.

В апреле прошлого года Playboy выпустил в продажу свой первый номер без рекламы. Стоит он дороже — $24,99. В компании надеются, что изменение формата поможет увеличить продажи, которые стремительно падают последние 12 месяцев. Популярности журнала не помогла новая стратегия Купера Хефнера, который вернул на страницы фотографии обнаженных моделей.

США Playboy
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