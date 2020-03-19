В США прекращается выпуск печатной версии Playboy

Компания Playboy Enterprises заявила о прекращении выпуска печатной версии мужского журнала Playboy на территории США, сообщил глава компании Бен Кон в своей статье на Medium.

Он сказал, что журнал издается уже 66 лет, но сейчас стало очевидно, что коронавирус негативно скажется на производстве и поставках журнала. Издатели предпочли перейти к ежедневному диалогу с читателями в сети, а не оставаться на связи раз в три месяца.

Глава Playboy заверил, что онлайн-выпуск журнала продолжается, а в 2021 году компания выпустит новые товары для потребителей. Также Playboy выпустит новые печатные форматы, включая спецвыпуски.

В апреле прошлого года Playboy выпустил в продажу свой первый номер без рекламы. Стоит он дороже — $24,99. В компании надеются, что изменение формата поможет увеличить продажи, которые стремительно падают последние 12 месяцев. Популярности журнала не помогла новая стратегия Купера Хефнера, который вернул на страницы фотографии обнаженных моделей.