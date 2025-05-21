В Швеции введут запрет на покупку контента на OnlyFans

В Швеции в скором времени запретят покупать на видеостриминговом сервисе OnlyFans порнографические ролики с заказным содержанием. Парламент в минувший вторник принял соответствующие изменения в закон, пишет газета Svenska Dagbkadet.

Сейчас в Швеции за покупку секс-услуг виновному грозит до года тюрьмы. Закон под названием Lex OnlyFans вступит в силу этим летом. Если пользователь заплатит за порнографическое фото и скажет, что хочет на нем увидеть, это можно будет классифицировать как покупку секс-услуг. Если пользователь ведет сайт, где такое происходит, это сутенерство, сообщает Arbetet.

Также в законе прописана уголовная ответственность за поощрение или эксплуатацию человека с целью совершения сексуальных действий за вознаграждение. Создатели контента на OnlyFans выступили с критикой закона, пишет РБК.

В прошлом году OnlyFans выплатил авторам контента больше $20 млрд.