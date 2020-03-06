В сети набирают популярность вирусные порноролики про коронавирус

Эпидемия коронавируса не только пугает, но и возбуждает людей, доказательством чему могут служить ролики для взрослых, размещенные на разных тематических ресурсах, пишет издание Designtaxi.

Если на портале Pornhub в поисковую строку вбить термин «коронавирус», пользователь увидит 112 роликов с характерными названиями вроде «Коронавирусные пациенты в карантинной комнате». Порноактеры Spicy x Rice недавно показали ролики с названиями «Кадры видео регистратора. Агент CDC исследует опустевший Ухань» и «Агент ТSA преследует женщину, заподозренную в заболевании коронавирусом».

Первое название довольно близко к истине, потому что сейчас Ухань, где впервые был обнаружен вирус, закрыт. Улицы пустынны, а движение по ним регулируется правительством. А второй заголовок, если бы он не был названием порноролика, мог бы стать новостным.

Некоторые порноролики даже пытаются распространять полезную информацию. Например, в видео «Коронавирус. Девочки должны пользоваться защитой» девушка врывается в дом и кричит: «Папочка, я дома, и я вся горю!»

Разговаривающий с ней мужчина пользуется медицинской маской, также он не дает девушке приблизиться к себе и спрашивает ее, не больна ли она коронавирусом. Затем он рассказывает об эпидемии вируса, необходимости закрывать лицо маской и пользоваться защитой во время секса.

Ранее стало известно, что коронавирус может сказаться на проведении музыкального конкурса «Евровидение», которое должно пройти в Нидерландах с 12 по 16 мая. В стране умер первый пациент, зараженный китайским вирусом, из-за чего организаторам приходится продумывать альтернативные пути проведения соревнования.