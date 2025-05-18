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18.05.2025 в 10:41

В Саудовской Аравии открылась первая клиника с ИИ-врачом

Китайский стартап запустил пилотный проект автономного медицинского центра без участия человека

В Эр-Рияде начала работу первая в стране клиника, где пациентов консультирует не врач, а искусственный интеллект. Проект реализован китайским стартапом Xiaodao Health Technology и стал частью масштабной стратегии Саудовской Аравии по цифровизации здравоохранения в рамках национальной программы Vision 2030, пишет Bloomberg.

ИИ-система клиники самостоятельно диагностирует состояния пациентов, предлагает возможные способы лечения, выписывает рецепты и направляет на анализы — без участия медперсонала. Одна из целей проекта — обеспечить доступ к медицинским услугам в отдаленных регионах, где наблюдается дефицит специалистов.

Саудовская Аравия делает ставку на технологии: страна активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, биотеха и цифровых решений. Ранее власти анонсировали вложения до 100 млрд долларов в национальные инициативы, связанные с ИИ.

В случае успешных испытаний пилотная клиника Xiaodao Health может стать прототипом для масштабирования по всей стране. Подобные учреждения, по мнению экспертов, способны снизить нагрузку на традиционные медучреждения и ускорить диагностику.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект начнут преподавать в государственных школах Объединенных Арабских Эмиратов. ИИ станет не только темой для изучения, но и рабочим инструментом: технологии начнут использовать в административных и методических задачах, а также для индивидуальной поддержки школьников.

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