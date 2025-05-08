Искусственный интеллект станет школьным предметом в ОАЭ

С нового учебного года в государственных школах Объединенных Арабских Эмиратов появится новый обязательный предмет — «Искусственный интеллект». Инициатива направлена на формирование у школьников навыков будущего и адаптацию системы образования к требованиям цифровой эпохи, сообщает Khaleej Times.

ИИ станет не только темой для изучения, но и рабочим инструментом: технологии начнут использовать в административных и методических задачах, а также для индивидуальной поддержки школьников. В частности, правительство анонсировало запуск ИИ-репетиторов — цифровых помощников, которые смогут объяснять сложные темы, проверять задания и подбирать учебный материал под конкретного ученика.

Для педагогов готовят отдельную программу переподготовки: им предстоит не только обучать детей, но и самим освоить новые технологии. Методические пособия уже в разработке, а учителя начальных классов и предметники старших звеньев пройдут курсы по основам ИИ и машинного обучения.

Однако, несмотря на амбициозность проекта, среди педагогов сохраняется настороженность. Некоторые из них опасаются перегрузки и неясных этических последствий от внедрения алгоритмов в образование. Тем не менее власти убеждены, что системная цифровизация школы усилит конкурентоспособность молодежи на глобальном уровне.

ОАЭ — одна из первых стран, где ИИ закреплен в структуре правительства: в 2017 году там появился пост министра по вопросам искусственного интеллекта. Теперь стратегия диджитализации охватывает и базовое образование.