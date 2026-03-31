В Ростове-на-Дону провайдер начал тестировать «белый список» для домашнего интернета

В Ростове-на-Дону один из местных провайдеров ввел «белый список» сайтов для домашнего интернета. У пользователей открываются только сервисы, входящие в такой перечень, остальные сайты, в том числе Telegram, не работают. Об этом пишет издание «Код Дурова».

В техподдержке провайдера сообщили о проблемах в Южном федеральном округе, связанных с внешним воздействием на инфраструктуру, и возможных перебоях в работе интернет-сервисов.

Провайдер также рассказал о DDoS‑атаках, затрагивающих ряд операторов и приводящих к перебоям и замедлению работы интернет‑сервисов. В компании отметили, что эта волна затрагивает «десятки операторов и сервисов».

Ранее Минцифры назвало фейком информацию о том, что провайдеры домашнего интернета будут вводить ограничения на сетях и оставят только сервисы из «белого списка».

В такой список входят «Госуслуги», сайты президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, мессенджер Max и другие.