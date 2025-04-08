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18+
08.04.2025 в 14:40

В России запустили сервисы по автомаркировке страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек

Каналы-десятитысячники должны подавать данные о себе в Роскомнадзор

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В соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформах «Дзен» и RUTUBE запущены сервисы, позволяющие блогерам с аудиторией больше 10 тыс. человек автоматически получать маркировку «А+». Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Сервисы также упрощают регистрацию новых каналов. Их владельцам не нужно вводить номер заявления в описании своей страницы.

Закон о регистрации блогеров, аудитория которых превышает 10 тыс. подписчиков, начал действовать в России с 1 ноября 2024 года. Он обязывает авторов регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, иначе они не могут размещать рекламу или публиковать информацию с предложением о финансировании.

С 1 ноября блогеры и каналы с аудиторией свыше 10 тыс. человек могли подать информацию о себе в Роскомнадзор через портал «Госуслуги». С 1 января 2025 года требование о регистрации стало обязательным.

С начала действия закона Роскомнадзор обработал 214 тыс. заявлений от блогеров: ведомство одобрило 134 тыс. заявок и отклонило 77 тыс. из-за некорректных данных или отсутствия номера заявления.

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