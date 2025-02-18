В России замедлился роста числа ИП

Рост числа индивидуальных предпринимателей в 2024 году составил всего 2% по отношению к 2023 году. Это может говорить о том, что рынок начинает стабилизироваться, а число новых предпринимателей достигает более устойчивого уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, проведенные «Т-бизнесом».

Для сравнения, в 2023 году рост составил 25% по отношению к 2022 году. А открывали новый бизнес в 2024 году в 1,5 раза чаще, чем закрывали, что свидетельствует о сохранении предпринимательской активности. Доля регистраций бизнеса нерезидентами сохранилась на уровне 2%.

В тройку направлений для старта бизнеса в 2024 году вошли ecommerce (18%), розничная торговля (16%) и строительство (10%). Также стабильно высокие показатели продемонстрировали сфера грузовых перевозок (7%) и услуги для физических лиц (7%).

Замедление темпов роста эксперты связывают с ростом издержек на открытие бизнеса на фоне роста кредитования. «В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности», — отмечается в исследовании.

Например, высокий уровень конкуренции в сфере электронной коммерции приводит к тому, что популярность самостоятельного выхода на рынок снижается, многие предпочитают работать в рамках существующих платформ.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии прошлого года число ИП и самозанятых младше 25 лет выросло в РФ до 2,7 млн человек.