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09.12.2024 в 12:10

В России увеличилось число ИП и самозанятых младше 25 лет

Показатель вырос до 2,7 млн человек

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых россиян младше 25 лет увеличилось до 2,7 млн человек по итогам первого полугодия 2024-го. Такие данные со ссылкой на доклад Минэка о состоянии малого и среднего предпринимательства публикуют «Известия».

С 2019 года, когда стартовал нацпроект поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), число молодых предпринимателей выросло в шесть раз.

Молодёжь более решительна в вопросах открытия собственного дела. Так, молодые люди не боятся ошибок и готовы получать собственный опыт, считает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По мнению эксперта, запустить свой бизнес в России становится проще — молодежь привлекает удобство налогообложения.

Как уточняет председатель комитета по управлению персоналом московского отделения «Деловой России» Наталья Громова, наиболее популярны у молодых предпринимателей услуги в сфере диджитал-маркетинга и создание контента, сфера IT, креативные индустрии, фитнес.

«Тем не менее вовлеченность молодежи в предпринимательские инициативы заметно отстает от аналогичного уровня в странах ЕС и США. В качестве барьеров выступает высокая стоимость финансирования и монополизация отраслевых рынков», — добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Ранее сообщалось, что в России в очередной раз хотят повысить порог доходов самозанятых. Лимит по доходам планируется поднять в 1,5 раза — c 2,4 млн до 3,6 млн руб. в 2025 году с последующим увеличением до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн руб.

.РФ Россия ИП Самозанятые
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