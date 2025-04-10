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10.04.2025 в 18:45

В России увеличилось количество заблокированных материалов с рекламой VPN

С начала года под блокировку попали 12,6 тысячи таких материалов

С начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал 12,6 тыс. материалов, популяризирующих VPN-сервисы. За весь 2024 год было заблокировано 6,9 тыс. таких материалов. Об этом сообщает ТАСС.

В марте этого года было заблокировано 8,7 тыс. материалов с рекламой VPN, в марте прошлого года — 560.

Материалы были заблокированы и удалены на основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках взаимодействия с соцсетями.

С 1 марта в России запрещено распространять в интернете информацию о способах и методах обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор будет отслеживать пользователей, обходящих блокировки. Операторов обяжут предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

Блокировка Роскомандзор VPN
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