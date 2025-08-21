У геймеров снизился средний чек

В первом полугодии 2025 года оборот игровых площадок в России не изменился по сравнению со вторым полугодием 2024 года. Число покупок выросло на 11%. Средний чек снизился на 10%, до 529 руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «ЮKassa», которое есть в распоряжении Sostav.

Дмитрий Гнилица, директор по B2B-продуктам «ЮKassa»: Мы наблюдаем сдвиг в монетизации игрового рынка. Ключевой тренд, подтвержденный данными «ЮKassa», — рост числа транзакций при снижении среднего чека. Этому способствует переход к модели free-to-play, которая нацелена не на мгновенную конверсию, а на масштабирование аудитории. Сначала пользователь играет бесплатно, затем ему начинают предлагать недорогие покупки — скины, бустеры, дополнительные жизни. Постепенно геймер приучается к тратам, которые становятся все больше. В результате игровые компании получают более широкую аудиторию и стабильный доход, а игроки — доступ к качественному контенту без серьезных первоначальных вложений.

42% опрошенных россиян играют в видеоигры каждый день, 21% — несколько раз в неделю. 42% респондентов играют и онлайн, и офлайн. 41% отдают предпочтение онлайн-формату, 17% играют только офлайн.

При выборе игр для мобильных устройств 35% опрошенных ориентируются на жанры, 30% — на рекламу в других играх и приложениях. 10% прислушиваются к рекомендациям друзей. 9% ищут по подборкам в магазинах приложений, 7% — по обзорам блогеров или игровых СМИ. Оставшиеся пользуются разными инструментами или вообще не ищут новинки и играют в то, к чему привыкли.

13% интервьюируемых предпочитают шутеры, 12% — экшн, по 10% — стратегии и симуляторы. Самый непопулярный жанр — файтинг (2%).

55% опрошенных играют в одиночные игры. 20% иногда готовы к кооперациям, если игра подразумевает такой формат. 14% часто играют с другими геймерами из своего сообщества, гильдии или клана, 11% — с друзьями или знакомыми.

65% респондентов играют со смартфона в свободное время дома, 12% — в перерывах на работе или учебе, 6% — когда едут на работу или учебу, 6% — в более долгих поездках и путешествиях, 4% — в очередях или во время ожидания. Оставшиеся играют по настроению, когда появляется время или только перед сном.

41% участников опроса играют только в бесплатные игры, при этом значительная часть аудитории готова к расходам. 29% тратят на игры на любых устройствах до 1 тыс. руб. в месяц, 17% — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., 7% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 6% — более 10 тыс. руб.

45% интервьюируемых приобретают игры и контент в официальных магазинах, 12% — на сторонних сайтах. 43% скачивают игры с торрентов.

В самих мобильных играх 57% опрошенных не тратят деньги. А те, кто тратит, в основном покупают внутриигровые предметы или валюту (32%), подписки (6%) и разблокировку платных уровней или функций (4%). За отключение рекламы, которая раздражает более двух третей игроков, готов платить 1% респондентов.

В опросе участвовали больше 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России запущена соцсеть для геймеров. Пользователи могут читать новости и создавать контент про игры.