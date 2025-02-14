В России вырос спрос на франшизы цветочных магазинов

Перед гендерными праздниками в России увеличивается спрос на франшизы цветочных магазинов: предприниматели хотят сорвать куш на День святого Валентина и 8 марта. Об этом пишет Forbes.

Так, Bambini Flowers насчитывает больше 100 франчайзинговых магазинов, в 2025 году были заключены договоры на запуск 19 торговых точек. Число заявок, поступивших во франшизную сеть Fmart от маркетплейса цветов Flowwоw, в январе прошлого года выросло на 77% в годовом выражении, в феврале — в 3,6 раза, в марте — вдвое.

Выше всего спрос на цветочные франшизы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Краснодаре и Ярославле. Маленькие цветочные студии переходят во франшизные сети, чтобы присоединиться к общим закупкам, применять технологии франчайзера и его систему сервиса. Также они получают обучение, юридическую и маркетинговую поддержку.

Виктор Большаков, основатель и руководитель каталога франшиз TopFranchise.ru и рейтинга франшиз TopFranchise: Франшизы цветочных магазинов за прошедший год показали неплохой рост: по сравнению с предыдущим годом спрос вырос на 10%. Интерес к этому виду бизнеса довольно ровный, и всплески не связаны с гендерными праздниками или Днем святого Валентина. Предприниматели, работающие сезонно, выбирают формат торговых точек на рынках, которые можно свернуть сразу по окончании дней пикового спроса на цветы. Франшиза же требует более вдумчивого подхода. Магазины открываются с расчетом на то, что бизнес проработает 3−5 лет и за это время будет обеспечивать стабильный доход в течение всего года, а не только в праздничные даты.

Ранее сообщалось, что 37% опрошенных россиян не празднуют День святого Валентина. Однако традиция обмениваться подарками на 14 февраля остается актуальной.