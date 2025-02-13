37% опрошенных россиян не празднуют День святого Валентина

Россияне относятся ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля, без особого энтузиазма, выяснили аналитики международного оператора экспресс-доставки СДЭК (результаты опроса есть в распоряжении Sostav).

Согласно исследованию, всего 19% опрошенных соотечественников отмечают праздник ежегодно, тогда как 37% респондентов вообще не считают этот день поводом для торжества. Среди тех, кто игнорирует День святого Валентина, 21% считают его «исключительно маркетинговым ходом», а 8% предпочитают выражать чувства другими способами.

Еще 37% респондентов отмечают, что не видят необходимости отмечать этот день, поскольку он воспринимается как западная традиция. Тем не менее, 31% респондентов решают, праздновать ли его, в зависимости от обстоятельств, а 13% готовы включиться в романтическую атмосферу, если находятся в отношениях. В таких случаях 14 февраля становится удобным поводом уделить партнеру больше внимания.

Несмотря на то, что многие россияне не проявляют интереса к 14 февраля, традиция обмениваться подарками сохраняется. 56% опрошенных ежегодно стараются порадовать близких сюрпризами. Еще 24% респондентов выбирают презенты, если есть такая возможность. Среди самых популярных подарков — сладости (36%), аксессуары и одежда (29%), самодельные сюрпризы (28%) и цветы (26%). Также востребованы гаджеты (18%) и подарочные сертификаты в магазины, кафе и салоны (12%).

При выборе сюрприза 69% россиян ориентируются на его символическое значение, тогда как 26% обращают внимание на стоимость. При этом 86% предпочитают вручать подарки лично, чтобы увидеть эмоции и создать памятный момент, а доставка остается популярной из-за эффекта неожиданности.

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