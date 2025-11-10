Sostav.ru

10.11.2025 в 16:00

В России вырастут выплаты по больничным листам

В следующем году работники на больничном смогут получать в день почти на 1,2 тысячи рублей больше

В 2026 году в России увеличится максимально возможная сумма выплаты по больничным листам — с 5673,97 руб. до 6827,4 руб. Рост предусмотрен проектом бюджета Социального фонда РФ на предстоящие три года. Об этом сообщил Telegram-канал фонда.

В 2027 году максимальный размер выплаты по больничному вырастет до 7860,27 руб., в 2028-м — до 8489,04 руб. Повышение выплат связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

Ранее в Госдуме попросили Минздрав рассмотреть возможность предоставить россиянам в случае болезни выбор: уходить на больничный или работать на дому с сохранением оклада.

