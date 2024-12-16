В России могут ввести удаленку вместо больничного

В Госдуме попросили Минздрав рассмотреть возможность предоставить россиянам в случае болезни выбор: уходить на больничный или работать на дому с сохранением оклада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо в Министерство.

Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что сотрудник может определиться, готов ли он трудиться удаленно и не будет ли работа мешать выздоровлению. При этом работодателям также невыгодно терять работников на определенные периоды.

Соответствующий пункт депутат предлагает прописывать в коллективном договоре или в трудовом контракте. Он должен учитывать как степень тяжести заболевания, так и сферу, в которой трудится человек.

Однако, по словам экспертов, важно, чтобы именно медицинский работник определял, нужен сотруднику больничный или нет.

В «Деловой России» указывают, что на сегодняшний день уже сложилась неформальная практика, когда работодатель и работник договариваются о том, что сотрудники при недомогании временно переводятся в дистанционный формат работы. Однако нельзя, чтобы практика, которая подходит для отдельных категорий работников, превращалась в общую норму, полагают эксперты.

Юристы отмечают, что в случае введения такой нормы, необходимо разработать четкие критерии, позволяющие определить, когда работник может трудиться дистанционно, а когда ему действительно необходим больничный. Отдельно надо будет установить механизм согласования с работодателем, чтобы избежать недопонимания.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года количество резюме с запросами на удаленный или гибридный формат работы увеличилось на 92% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост таких резюме был зафиксирован в сфере «Высший и средний менеджмент».