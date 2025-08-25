В России выделили более 5 млрд рублей на создание школ креативных индустрий

Более 5 млрд руб. из федерального бюджета выделили на создание школ креативных индустрий в России, сообщила ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий «Мы вместе!» в Саранске.

По словам Алексeевой, школы креативных индустрий открываются по всей стране при поддержке Минкультуры с 2022 года. На сегодняшний день функционируют 93 таких школы, а с 1 сентября планируется запуск еще 25 учебных заведений в различных регионах. На создание школ креативных индустрий за четыре года уже направлено 5,4 млрд руб.

Проект ориентирован на школьников в возрасте от 12 до 18 лет и позволяет изучать различные творческие профессии в высокотехнологичных студиях с современным оборудованием. Обучение охватывает направления звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна и интерактивных цифровых технологий.

Алексеева отметила, что школы активно интегрируются в региональные программы, а уровень подготовки студентов высок. Дети, осваивая современные технологии, становятся организаторами и идеологами различных мероприятий, разрабатывают уникальные дизайн-решения для городских организаций, создают анимационные и видеофильмы, интерактивные инсталляции, спектакли с дополненной реальностью и музыкальные композиции.

Сейчас в школах креативных индустрий обучаются почти 13 тыс. детей. Планируется, что к 2030 году в стране будет более 240 таких школ.