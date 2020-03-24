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24.03.2020 в 07:20

Россельхознадзор ввел запрет на экспорт круп

Рис и гречка останутся в России минимум на 10 дней

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции. Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минпромторгу и Федеральной таможенной службе опубликовано на сайте правительства.

Запрет действует с 20 марта на 10 дней. Такая мера принимается в целях предупреждения распространения коронавируса. При этом именно крупы стали главным товаром, на который возник ажиотажный спрос в магазинах примерно с середины марта. В частности, с полок магазинов повсеместно исчезла гречка.

Однако введенные ограничения могут нанести удар по экспорту рису — Россия может потерять свою долю на мировой рынке. Россия экспортирует 115 000 т. риса-крупы и 50 000 т. риса-сырца, рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Ведомостям». Основные покупатели — Турция, Азербайджан, Армения, страны Средней Азии. При этом импорт риса тоже значительный — 250 000 т., а собственное производство составит 530 000 т. То есть даже без ограничений на экспорт крупы в России хватило бы.

Потребление и производство гречки примерно одинаково — около 420 000 т. При этом экспорт планировался на уровне около 50 000 т. Однако дефицита бы не было, поскольку в России еще около 100 000 т. переходящих запасов гречки с прошлого сезона.

Резкое ограничение экспорта станет ударом для компаний, которые экспортируют крупы, считает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Им придется нарушить контракты и потерять часть выручки.

рис гречка
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