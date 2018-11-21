В России введут единую систему учёта онлайн-просмотров фильмов

Российские онлайн-кинотеатры в ближайшие месяцы начнут использовать аналитическую компанию Nielsen для подсчета интернет-просмотров фильмов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в медиакомпаниях.

Дело в том, что продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сейчас онлайн-сервисы предоставляют данные по просмотрам и покупке контента. Они попросили помощи у Минкомсвязи, после чего замминистра связи Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами, в котором участвовали представители продюсерских компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White (YBW), StarMedia, холдинга «Национальная медиа группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ партнершип», онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko и «Яндекса».

В ходе совещания участники рынка заявили, что не доверяют цифрам, которые им предоставляют онлайн-кинотеатры, некоторые даже уверены, что интернет-сервисы скрывают часть доходов. Так, доходы онлайн-кинотеатров в России растут на 30−40% в год, а их выплаты российским медиакомпаниям, по оценкам самих продюсеров, не больше чем на 10% в год. Поэтому медиакомпании настояли, чтобы сервисы начали использовать софт Nielsen, который перепроверит предоставляемые данные, в частности, через контрольные закупки.

Однако сотрудники онлайн-кинотеатров категорически не согласны с рассуждениями об их недобросовестности: ни один из правообладателей открыто не обвинял их в воровстве, указывают они. При этом онлайн-кинотеатры действительно не хотят предоставлять эти данные: это коммерческая информация, которая может быть использована конкурентами. Кроме того, продюсеры сами четко не понимают, как обрабатываются и получаются те или иные данные, недооценивают технические сложности сбора такой аналитики.

Однако продюсерам, прокатчикам и онлайн-кинотеатрам Ivi, Megogo и Okko удалось договориться: к началу 2019 г. сервисы начнут предоставлять Nielsen первые данные по контенту. Сначала это будут данные только по пользовательским платежам, позднее обсудят аналогичную отчетность по подписной и рекламной модели. В конечном итоге это должна быть система отчетности, схожая с государственной системой единого кинобилета, которая сейчас действует в офлайновых российских кинотеатрах, говорят участники совещания.



Директор новых направлений Nielsen Сергей Гламазда подтвердил, что к концу года компания рассчитывает наладить поставку данных из онлайн-кинотеатров и со временем сделать часть их открытыми. Nielsen уже предварительно договорилась о поставке данных примерно с 20 крупными кинокомпаниями, работающими в России, в том числе с прокатчиком 20th Century Fox и Disney. Это означает, что Nielsen будет обрабатывать данные по подавляющему большинству покупок фильмов в рунете.