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18+
11.06.2025 в 14:40

В России упали продажи телевизоров

Спрос на устройства продолжит снижаться

В первом квартале 2025 года продажи телевизоров в России в натуральном выражении сократились на 12% год к году, до 1,8 млн штук, в денежном — на 4%, до 56,6 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За отчетный период продажи телевизоров российского производства снизились на 20% в штучном выражении и на 11% в денежном. В общем объеме рынка доля отечественных устройств сократилась в штуках с 44,4 до 39,9%, в деньгах — с 23,9 до 22,1%.

Продажи телевизоров от «Яндекса» выросли на 32% в штуках и на 55% в деньгах, от Sber (входит в SberDevices) — на 20 и 58% соответственно. Это связано с активным продвижением брендов. Сильнее всего доля в штучном выражении сократилась у Xiaomi (минус 13%), Samsung (минус 8%) и LG (минус 30%).

По итогам года эксперты прогнозируют снижение спроса на телевизоры на 15% по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что 82% опрошенных россиян смотрят телепрограммы по ТВ или через интернет. Почти каждый второй респондент в случае происшествий обратится за информацией к телевидению.

продажи телевизоры
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