82% россиян смотрят телепрограммы по ТВ или через интернет

С разной периодичностью телевизионные программы по телевизору или через интернет смотрят 82% опрошенных россиян. Это максимум за последние годы: в 2022 году показатель составлял 79%, в 2023-м — 75%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении Sostav.

57% респондентов смотрят различные телепрограммы каждый день. Показатель за год вырос на 6 процентных пунктов. Доля зрителей увеличилась за счет роста доли тех, кто проводит за просмотром телепередач больше четырех часов в день (с 18 до 26%).

С возрастом активность просмотра телепрограмм растет: среди молодежи 18−24 лет их смотрят 65%, среди лиц старше 60 лет — 94%.

49% интервьюируемых смотрят телепрограммы в одиночку, 31% — со своими женами / мужьями / парами, 15% — всей семьей, 10% — с детьми. Среди людей в возрасте 18−24 лет преобладает семейный просмотр.

В случае чрезвычайных событий в стране 43% россиян предпочитают получать информацию от телеканалов. 29% выбирают онлайн-порталы, 28% — Telegram-каналы, 15% — видеохостинги, 14% — соцсети и мессенджеры, 9% — радио.

Только традиционные медиа выберут 28% опрошенных, для них это первоочередной и основной источник новостей в случае чрезвычайного происшествия и особенно высокой потребности в достоверной, актуальной информации. 47% указали только интернет-ресурсы, 22% назвали разные медиа — и традиционные, и интернет.

Для тех, кто для получения информации в ЧС выбирает телеканалы, наибольшую популярность имеет «Первый канал» (54%). Также в топ входят «Россия-1» (49%), Россия-24 (29%) и НТВ (22%).

В тройку лидеров для просмотра трансляций наиболее значимых для страны событий (Парад Победы, обращение президента и т. д. ) попали «Первый канал» (50%), «Россия-1» (46%) и «Россия-24» (28%). Среди других ответов: НТВ (23%), «Рен-ТВ» (13%), «Звезда» (12%), «Пятый канал» (9%), ТНТ и СТС (по 6%).

Роль телевидения не ограничивается информированием, оно выступает также как платформа для передачи культурных ценностей и исторической памяти. Среди лидеров в этом вопросе россияне называют «Первый канал» (36%), НТВ и «Россию-1» (по 25%). В топ также входят «Домашний» (15%), «Спас» (14%), «Россия-Культура» и «Карусель» (по 13%).

Лидером среди молодежи, привыкшей получать информацию из интернет-медиа и соцсетей, стал «Первый канал» (18−24 лет — 48%, 25−34 лет — 40%). Среди представителей старшего поколения первенство разделили «Первый канал» и НТВ, которые набрали по 31% голосов.

В ответ на вопрос, какие телеканалы объединяют поколения, предлагая интересные для разных возрастных групп программы, 23% респондентов назвали СТС, 18% — «Первый канал», 17% — «Россию-1», 15% — НТВ, по 14% — «Звезду» и ТНТ.

В опросе участвовали 1,6 тыс. жителей РФ в возрасте от 18 лет.